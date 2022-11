Tiziano Ferro pubblica il nuovo disco, "Il mondo è nostro" e nel 2023 torna in tour negli Stadi

La paternità, la depressione, le discriminazioni e le offese. C'è tutto il mondo di Tiziano Ferro dentro "Il mondo è nostro", il nuovo album di inediti in uscita l'11 novembre per Virgin Records/Universal Music Italia. Sono 13 i brani che scavano dentro la sua vita, umana e artistica, e che porterà in giro negli stadi nel 2023.

Ogni traccia racconta a suo modo e attraverso le sue sonorità un nuovo capitolo della vita dell’artista che ha all’attivo 20 anni di carriera, oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo e più di 200 canzoni pubblicate in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese).

I temi trattati sono molteplici. Il passato travagliato con cui il cantautore ha fatto pace (“Il paradiso dei bugiardi”) e di cui non rinnega nulla, neanche la depressione che, con gli strumenti giusti può essere superata (“Addio mio amore”): «È una canzone scritta in 10 minuti, senza un vero motivo scatenante. La depressione l'ho vissuta ma non l'avevo mai cantata. Della salute mentale si parla troppo poco».

La conquista del presente come racconta in un dialogo con un’amica (riportato nel primo singolo “La vita è splendida”) e in una lettera scritta al se stesso di 20 anni fa (“Quando io ho perso te”). Entra nel disco anche la pandemia che è per Tiziano un momento di stimolo, e non di abnegazione. Infatti, si concede una profonda riflessione sul suo ruolo di artista ed è proprio da quel periodo complicato che nasce l’invito a riappropriarsi del mondo perché è nostro (“Il mondo è nostro”). Nei mesi di forzata solitudine sono nati, inoltre, incontri virtuali fruttuosi come quello con thasup (“r()t()nda”) e Ambra Angiolini (“Ambra/Tiziano”). Immancabile, nell’excursus di questo lavoro discografico, il tema della paternità. Quello di diventare genitore è un sogno che Ferro non solo riesce a concedersi (come spiega nel secondo singolo “La prima festa del papà”), ma che trova concretezza in due volti precisi: quelli di Andrés (a cui è dedicata “A Parlare da zero”) e Margherita (a cui è dedicata “Mi rimani tu”). Tra i desideri esauditi anche la collaborazione con Caparezza in un brano funk, con un beat R’n’b e hip hop (“L'angelo degli altri e di se stesso”). A rendere ancora più prezioso l’album anche i duetti con Roberto Vecchioni in un brano swing (“I Miti”) e con Sting (“For her love”) in un pezzo che celebra l’amore nella complessità del quotidiano: «È stato un regalo improvviso, una sorpresa dell’ultimo minuto. Sting adora l’Italia, infatti nel periodo in cui è nata questa idea si trovava nella sua casa in Toscana. Per me, è stato shockante sapere che lui mi conoscesse dal punto di vista artistico. Ha subito accettato l’invito a una collaborazione: gli avevo proposto una mia canzone ma lui ci teneva che fosse un suo brano, pur sapendo che sarebbe andato nel mio disco. L’ho trovato un gesto di grande generosità».

DATE TOUR

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo

(biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 21:04

