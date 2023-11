Taylor Swift, in Brasile un caldo infernale: la cantante fa fatica a respirare. Cos'è successo al concerto

di Alessia Di Fiore

In Brasile l'aumento delle temperature, arrivate a più di 50 gradi, sta facendo perdere i sensi alle persone, compresa la pop star mondiale Taylor Swift, che durante il suo concerto, ha fatto fatica a respirare.

I video del concerto mostrano la cantante sul palco, che durante l'esibizione di "All too well", boccheggia e fa fatica a respirare a causa del caldo asfissiante. Anche i fan hanno accusato la situazione di disagio tanto da intonare un coro a Taylor dove le chiedevano dell' acqua: la star si è immediatamente mobilitata affinchè i suoi fan si idratassero. Le immagini hanno fatto il giro dei social.

