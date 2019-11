I Subsonica riavvolgono il filo della storia con il loro nuovo album “Microchip Temporale”

Ci Siamo. Sta per arrivare. Venerdì 22 novembre 2019 uscirà “Microchip Temporale” (Sony Music), il nuovo album dei Subsonica.

A vent’anni dalla pubblicazione di “Microchip Emozionale” - disco che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, la band con “Microchip Temporale” lo rielabora in complicità con 14 artisti che hanno accettato di duettare con la band. Artisti che, per la maggior parte, hanno l'eta che aveva i Subsonica quando hanno creato la loro opera: Achille Lauro, Coez, Coma_Cose & Mamakass, Cosmo,Elisa, Ensi, Fast Animals And Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥Ss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale E Willie Peyote.



Il primo brano ad anticipare il disco è stato “Aurora Sogna feat. Coma_Cose e Mamakass”, in cui le voci e le parole del duo milanese offrono una rilettura che arricchisce uno dei pezzi più amati dai fan dei Subsonica, regalando ad “Aurora” anche una voce femminile.



Da venerdì 8 novembre 2019 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “IL MIO D.J.”, il singolo dei Subsonica nella nuova versione realizzata con Achille Lauro, estratto da “Microchip Temporale”. La band rimette mano al brano più “dance” e giocoso di Microchip Emozionale per realizzarne una lettura urban e molto attuale, che coinvolge anche Pierfunk, primo bassista del gruppo. Achille Lauro entra in scena con sapiente glamour vandalico e la festa finisce “in questura”.



Il nuovo lavoro è un regalo per chi ha amato “Microchip Emozionale”, un disco che ha accorciato le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali, integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica. Oggi “Microchip” viene completamente risuonato, rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di alcuni tra i più significativi protagonisti della scena attuale. Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina 20 anni dopo a segnare il legame tra passato e presente.

Venerdì 22 novembre alle 19.00 i Subsonica saranno alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, 2 a Milano per firmare le copie del disco.



In primavera partirà inoltre un tour che vedrà i Subsonica esibirsi nei principali club italiani.

Ecco le date:

Padova, 5 marzo 2020, Hall

Nonantola, 6 marzo, Vox

Trezzo Sull’Adda, 7 marzo, Live Club

Perugia, 11 marzo, Afterlife

Firenze,12 marzo, Tuscany Hall

Torino, 14 marzo, Teatro della Concordia di Venaria Reale

Napoli, 19 marzo, Common Ground

Teramo, 20 marzo, Pin Up

Bari, 21 marzo, Demodè Club di Modugno

Roma, 25 marzo, Atlantico

Pordenone, 28 marzo, Fiera, Padiglione 5

Senigallia, 3 aprile, Mamamia

Milano, 8 aprile, Alcatraz





Lunedì 18 Novembre 2019, 18:09

