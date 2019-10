Simone Cristicchi, il dolore segreto a Verissimo: «Quando sono rimasto orfano...»

Sabato 12 Ottobre 2019, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, il cantautore romano si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. E ha parlato anche di un momento molto doloroso della sia vita.Ecco le parole di Simone Cristicchi: «. Sapevo che non c'era più e non l'avrei mai più rivisto. Ho passato anni a disegnare, dentro la mia stanza. I personaggi erano tutti da ridere. Creavo fumetti per evadere da quel dolore per creare qualcosa di positivo».L'artista romano ha parlato anche della sua sensibilità: «Ho voglia di mantenere in vita il bambino che ho dentro di me, curioso. Quel bambino ce lo dobbiamo sempre accarezzare».