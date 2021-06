Shazam incorona Maneskin e Martin Garrix con Bono & The Edge: i record infranti in classifica

Shazam incorona i Maneskin e Martin Garrix con Bono & The Edge con “We Are the People”. Secondo le statistiche di Shazam, la nota applicazione musicale per telefonini, i Maneskin e Martin Garrix con Bono & The Edge sono riusciti a scalere le classiche e piazzarsi ai vertici delle preferenze del pubblico.

La canzone di Martin Garrix Feat. Bono & The Edge “We Are the People”, scritta per Euro2020, scala la classifica nazionale e infrange il record di brano più cercato su Shazam in un giorno in Italia. Il brano, eseguito virtualmente durante la cerimonia di apertura di venerdì 11 giugno, è stata cercato in Italia più di 65.000 volte nel primo giorno degli Europei. Il precedente record era stato conquistato da Lewis Capaldi, con la canzone “Someone You loved”, dopo la sua performance al Festival di Sanremo del 2020.

A brillare sempre di più anche i Maneskin, il gruppo lanciato a “XFactor”. Dopo la loro vittoria all’Eurovision Song Contest, hanno avuto (per la prima volta per un gruppo rock) tre brani nella Top 20 worldwide di Shazam: “Zitti e Buoni”, “I Wanna Be Your Slave” e “Beggin”. “Beggin” è l’ultimo ad essere entrato in classifica e ad oggi è il più alto per posizionamento, con un ottimo ottavo posto. Nessun artista o gruppo quest’anno ha avuto più di un pezzo nella top 20, solo Doja Cat e The Weeknd sono apparsi in classifica tre volte nel 2021.

