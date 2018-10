Sergio Caputo apre la stagione del Folk Club, stasera il concerto a Torino

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sarà tra i protagonisti delo con unnel capoluogo piemontese stasera alle 21,30 che apre la stagione 2018-2019. Nato artisticamente a Roma negli anni '70 affonda le sue radici nele spazia nei ritmi latini. Il suo è un mix tra linguaggio letterario e più metropolitano, ricco, colto, interessante al punto da diventare oggetto di studio in alcune università italiane.Negli anni '80 pubblica i primi album a cui ne seguono altri 11, in cui lo scopo è sempre quello di sperimentare, trovare nuove ispirazioni, restando fedele sempre al jazz che nella sua produzione resta un costante fil rouge. «o sono nato con una vena country folk, poi ho conosciuto i musicisti jazz con cui ho lavorato in seguito, cambiando completamente genere. Il brano Io, l'ombra e la luna riprende le mie radici. Poi c'è Via Borsieri Blues, un pezzo che erano anni che mi chiedeva di essere scritto: a Milano è la via dove si trova il Blue Note, un locale a cui sono molto affezionato, ma il riferimento è a via Borsieri a Roma, dove c'era una trattoria», dichiara lo stesso Capito a La Repubblica.Oggi Sergio Caputo si esibisce in varie formazioni, che vanno dal solo-unplugged alla big band, ma una delle sue formazioni preferite è il trio, ovvero lui stesso alla chitarra acustica, Fabiola Torresi al basso e Alessandro Marzi alla batteria. La formazione minimalista e di alta qualità rispecchia in pieno lo spirito del Folk Club dove l'artista si metterà a nudo con i suoi successi nell'atmosfera intima del club.