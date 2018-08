Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabio Rovazzi irrompe al Tg2 e posta il video della sua intromissione nel telegiornale su Facebook. Il cantante, ormai ex amico inseparabile di Fedez, è in tour per presentare il suo nuovo singolo: "Faccio quello che voglio". Nel video ufficiale della canzone di Rovazzi ci sono le partecipazioni di molti vip, ad iniziare da Gianni Morandi, che con Rovazzi ha già lavorato la scorsa estate