Cacciapaglia: «Un disco-arcobaleno per cercare la pace in tempi cupi»

di Rita Vecchio

«L’arcobaleno è il simbolo di purezza. Raffigura la pace dopo la tempesta. E per tempesta intendo il lato dark dell’umanità». Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista italiano tra i più richiesti nei teatri di tutto il mondo (tra questi, di recente, i concerti del North America Tour, alla Cadogan Hall di Londra e i tour in Cina e Turchia), ritorna con un nuovo album. Si intitola “Invisible Rainbows”, la produzione è inglese e i primi tre singoli, “Atlantis” (nel 2022 primo posto fra i Top di iTunes Classic), “London Sleeps”, unico pezzo per piano solo, e “Rainbows” (primo in classifica su Apple Music) hanno raggiunto i vertici delle classifiche Uk, Italia e Cina. «Veniamo da un momento difficile - racconta Cacciapaglia che domani riceverà il Premio Montale per la categoria “Musica” - Questo album, registrato al Teatro Ristori di Verona con l’orchestra dei Virtuosi Italiani e poi nei giardini della Villa Reale di Monza con 18 microfoni per un risultato tridimensionale del suono, vuole essere come un raggio di luce con cui istantaneamente l’oscurità svanisce».

È un inno alla pace, visti i tempi?

«Assolutamente sì. Alla pace di tutto quanto ci circonda, dalla guerra ai migranti. L’arcobaleno è il simbolo di unione (non a caso è simbolo della comunità LGBTQ+) e di scoperta. È musica che passa dall’emozione attraverso melodia e armonia, elementi primordiali dei poteri del suono in tutte le epoche».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 06:10

