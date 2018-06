Russia 2018, Robbie Williams choc: dito medio in diretta tv durante la cerimonia inaugurale

Una rivelazione che preoccupa molto i fan, quella di. Il cantante britannico, infatti, si è confessato in un'intervista: «C'è qualcosa che manca in me, ho grossi buchi e alcuni disturbi mentali. Credo siano collegati allao all'autismo». Come riporta l'Independent , l'ex componente dei Take That, oggi 44enne, ha spiegato: «C'è qualcosa di molto duro e difficile che sta avvenendo nella mia testa: soffro di una malattia mentale piuttosto interessante, qualcosa probabilmente collegato al disturbo ossessivo compulsivo. Ne soffrirei anche se non fossi una popstar di livello mondiale, ne sono certo».Da sempre noto per i suoi eccessi, Robbie Williams era stato anche protagonista (in negativo) della cerimonia d'apertura dei Mondiali 2018 in Russia, quando mostrò in diretta, ad una telecamera, il dito medio.