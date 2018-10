Radiofreccia compie due anni e festeggia il milione di ascoltatori

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domani Radiofreccia compie due anni. Al ritmo del rock e delle sue tante anime giovani talenti e speaker di esperienza ricreano nel 2018 l’atmosfera delle radio libere di un tempo.Un percorso in continua crescita con già un milione di ascoltatori fatto di condivisione della cultura rock in un modo nuovo e moderno: dagli approfondimenti sulla musica, con appuntamenti suonati dal vivo in vinile e ospiti live, a quelli su birre e viaggi ma anche videogiochi, libri e tecnologia.«Siamo contenti di poter festeggiare questi due anni con una squadra sempre più affiatata e libera di esprimersi senza alcuna censura – sottolinea il responsabile editoriale di Radiofreccia, Daniele Suraci – La recente inaugurazione del nuovo studio della radiovisione, inoltre, ci apre una serie di nuove possibilità che non vediamo l’ora di sperimentare con la passione che ci spinge ogni giorno».Per l’occasione del compleanno Radiofreccia ha deciso di fare un regalo speciale ai propri ascoltatori con l’iniziativa “Radiofreccia Rock Birthday” che permetterà, giocando su www.radiofreccia.it, di vincere un fantastico weekend a Dublino all’insegna del rock. Accompagnati da La Fra, disc jockey dell’emittente in onda in “Rock Morning”, i vincitori potranno ripercorrere i passi di band come U2 e Thin Lizzy e aggirarsi tra locali, pub, musei e negozi di dischi.Nella foto Stefano Mannucci alias Doctor Mann su Radiofreccia