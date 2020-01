Pooh, arriva la discografia completa in cofanetto: da oggi in edicola l'album "Opera prima"

PIANO DELL’OPERA

Venerdì 10 Gennaio 2020

sono un capitolo fondamentale della storia musicale italiana: i loro numerosi successi continuano a incantare il pubblico. Ora lacompleta di una delle band più famose e longeve del panorama italiano arriva in edicola, dal 10 gennaio, in un nuovoda collezione. Canzone dopo canzone, la collana POOH - Le Canzoni della Nostra Vita, curata da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony Music, ripercorrerà tutti gli album in studio e i migliori live in 32 CD (29 CD singoli, 2 doppi e un triplo CD) in un’elegante edizione nell'ultima versione di rimasterizzazione, ampliata da contenuti esclusivi. La discografia completa dei Pooh arriverà in edicola dal 10 gennaio, a cadenza settimanale.Ogni uscita sarà arricchita da un fascicolo, corredato da, immagini e interviste inedite in cui gli artisti raccontano aneddoti e curiosità sulla nascita dei brani che li hanno resi celebri. A dare il via a questa collezione, in edicola per 32 settimane, sarà “” (1971), l’album che ha segnato la svolta nella storia artistica della band, il primo pubblicato con la casa discografica CBS e con il produttore Giancarlo Lucariello, inaugurando di fatto il nuovo corso dei Pooh, nella formazione composta da Roby Facchinetti Dodi Battaglia e Valerio Negrini (a cui, proprio durante il tour di questo disco, sarebbe subentrato Stefano D’Orazio).Un disco caratterizzato da un incredibile successo - a cui si aggiunge il milione e mezzo di 45 giri venduti - contenentecome “Tanta voglia di lei” – «il più grande successo della mia vita» per Dodi Battaglia, scelto per interpretare il brano - “Pensiero”, e “Un caffé da Jennifer”, “Tutto alle tre”, “Terra desolata”, “A un minuto dall'amore”, diventato un grandedei concerti dal vivo e della discografia della band, “Che favola sei”, “Il primo e l'ultimo uomo”, brano dalle sonorità prog rock, “Alle nove in centro” e “Opera prima”.Sono gli stessi membri della, nel booklet che accompagna l’uscita, a svelare i retroscena di alcuni dei brani che avrebbero segnato l’inizio della vera grande stagione del gruppo, destinata a durare per decenni. «Il testo originale scritto da Valerio Negrini si intitolava “Meno Male”, ricorda Roby Facchinetti a proposito della genesi di “Tanta Voglia di Lei”, «ma non era ben centrato e, su suggerimento di Lucariello, lo cambiammo e nacque quello che poi è divenuto il testo e il titolo finale». E aggiunge - commentando la decisione di lanciare il secondo estratto, “Pensiero”, quando ancora “Tanta Voglia di Lei” era primo in classifica - come, in quel caso, proprio «la combinazione di due grandi successi così diversi tra di loro fu una delle chiavi di quell’incredibile successo». «La vera storia dei Pooh inizia lì» - dichiara Riccardo Fogli - «con Giancarlo Lucariello e un album, “Opera Prima” destinato a entrare nella storia con la forza delle sue canzoni».Opera Prima10/01/2020Uomini soli17/01/2020Rotolando respirando24/01/2020Buona fortuna31/01/2020Giorni infiniti07/02/2020Viva14/02/2020Asia non Asia21/02/2020Parsifal28/02/2020Dove comincia il sole06/03/2020Alessandra13/03/2020Stop20/03/2020Amici per sempre27/03/2020Palasport (doppio CD)03/04/2020Poohlover10/04/2020Il cielo blu sopra le nuvole17/04/2020Un po' del nostro tempo migliore24/04/2020Cento di queste vite01/05/2020Boomerang08/05/2020Opera seconda15/05/2020Il colore dei pensieri22/05/2020Ascolta29/05/2020Beat ReGeneration05/06/2020Pinocchio12/06/2020Forse ancora poesia19/06/2020Un posto felice26/06/2020Aloha03/07/2020Dove comincia il sole live (doppio CD)10/07/2020Oasi17/07/2020Tropico del Nord24/07/2020Hurricane31/07/2020Musicadentro07/08/2020Pooh 50 - L'ultimo Abbraccio (triplo CD)14/08/2020