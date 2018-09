Premio Tenco 2018, Morgan conduttore insieme a Antonio Silva

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sarà proprio il musicista a presentare lo storico premio in programma il 18, 19 e 20 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo affiancato da Antonio Silva. L'annuncio è stato fatto durante la conferenza stampa di presentazione a Milano.Sul palco si alterneranno generi e stili musicali differenti, ma sempre sotto il segno autentico della canzone d'autore: dai Premi Tenco, Zucchero e Adamo, a Elisa, dalle Targhe Tenco Motta e Mirkoeilcane, passando per l'incontro musicale tra Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis, e poi Lo Stato sociale, Willie Peyote e tantissimi altri per una tre giorni che conta oltre 24 artisti in cartellone e altri attesi negli incontri pomeridiani.Inoltre, una sostanziale novità per l'edizione 2018: per la prima volta lo storico presentatore Antonio Silva sarà affiancato da un "collega" d'eccezione: l'eclettico cantautore Marco Castoldi, alias Morgan.In linea con la decisione del Club Tenco di dedicare al tema Migrans - Uomini, idee, musiche tutte le iniziative del 2018, anche le scelte artistiche della Rassegna della Canzone D'Autore - Premio Tenco 2018 vanno in questa direzione. È stato prediletto, quindi, un cast che ha un legame forte con le "migrazioni", nel senso più ampio del termine.«Il titolo Migrans - ha spiegato in una nota il Responsabile artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi - fa riferimento non soltanto all'ineludibile tema dei flussi migratori, di cui si parlerà soprattutto nei pomeriggi e di cui l'opera di Michelangelo Pistoletto La Venere degli stracci, scenografia in teatro, fungerà da costante richiamo visivo, ma a tutto ciò che riguarda l'attraversamento di confini: temporali, geografici, linguistici, culturali, musicali. Quindi, uomini, idee, musiche».I vincitori dell'edizione 2018 del Premio Tenco sono Zucchero, Adamo e Carlo Petrini. Il riconoscimento viene assegnato dal 1974 alla carriera di artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale. Le tipologie del premio sono due: per cantautori e per operatori culturali.Così come per il cast della rassegna della Canzone d'Autore, anche la scelta dei Premi Tenco ha un forte legame con il tema Migrans - Uomini, idee, musiche.