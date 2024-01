Milano, per la prima volta al Distretto Industriale sbarca "Tekno Ravers". E la line up è tutta al femminile

di Enrico Sarzanini

MILANO – Sbarca per la prima volta a Milano Tekno Ravers, l’imperdibile evento Techno con una line up tutta al femminile. Appuntamento venerdì 12 gennaio al Distretto Industriale 4 di Milano, Via Vincenzo Toffetti 25, a partire dalle ore 23. In consolle tre artiste indipendenti, tre stelle della musica che faranno ballare il popolo della notte.

A partire da Samantha Togni: DJ, prodoucer e mixing engineer di fama internazionale. E’ la fondatrice di BOUDICA, progetto che mira a dare spazio ad artisti non binari e donne. Ha una residenza mensile al Fold London oltre a suonare da headliner nei club più importanti europei e in tutto il Mondo da Tokyo agli USA. A dimostrazione del respiro intercontinentale di questa artista, Togni è anche una componente fondamentale degli INFERNO, un collettivo di club con sede a Londra rinomato per la fusione di club culture, performance art e techno.

A seguire Lady Maru: dj e producer di musica elettronica, musicista post punk di origine romana, vive tra la Capitale d’Italia e Berlino.

Ci sarà anche Marta, aka Fivequestionmarks, un’artista poliedrica, già project manager e direttrice artistica di Ex Dogana, Forte Antenne e CieloTerra, punto di riferimento per l’organizzazione di eventi culturali a Roma. Come musicista e DJ colleziona ep e brani di successo: inizialmente i suoi set sono pieni di sonorità industrial ed ebm su base techno per poi evolversi inserendo prima elementi prevalentemente elettro e poi electro-pop/avant-pop con inserti vocali dal vivo

