Mike Francis, dieci anni fa la morte: esponente di punta della new wave italiana e icona pop degli anni Ottanta Video

Dieci anni fa esatti ci lasciava, uno dei più grandi esponenti della new wave italiana e della italo-disco. Al secolo Francesco Puccioni, il cantante e compositore era nato a Firenze ma si era stabilito a Roma. Oggi avrebbe avuto 57 anni, ma un tumore polmonare lo portò via all'affetto della famiglia e dei fan il 30 gennaio 2009: aveva solo 47 anni.Tra le sue più grandi hit, è impossibile non citare Survivor, una delle pietre miliari del pop elettronico italiano degli anni '80. Già membro dei Mystic Diversions, da solistaottenne il maggior successo, diventando uno dei più popolari cantautori e compositori tra gli anni '80 e '90.Il grande pubblico ricorderà senza dubbio Survivor, ma sono numerose le opere diche, negli anni '80, arrivarono al successo anche al di fuori dell'Italia. Sotto questo aspetto, è assolutamente fondamentale ricordare il brano Friends, scritto nel 1984 per, che cantandolo lo portò ad un successo planetario.Sempre attento all'evoluzione della new wave mondiale, e ancor di più ai talenti emergenti,fu anche colui che seppe scoprire grandi cantanti come, che ancora giovanissime lavorarono con lui come coriste.