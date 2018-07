Un post condiviso da Michelle Williams (@michellewilliams) in data: Lug 17, 2018 at 12:01 PDT

Non molti la ricordano, a differenza delle ‘colleghe’ diventate più famose di lei, comeo soprattutto, ormai una star internazionale., ex cantante delle, trio diventato celebre all’inizio degli anni 2000, sta vivendo un periodo molto difficile: da anni soffre di depressione, con un recente peggioramento che l’ha costretta al ricovero in una struttura specializzata di Los Angeles.È stata la stessa Michelle, sul suo profilo Twitter e Instagram, a rendere noto il ricovero. «Per anni ho passato la mia vita ad accrescere la conoscenza sui problemi legati alla salute mentale, mettendo in guardia le persone su come capire quando è ora di chiedere aiuto per coloro che ci stanno vicini - scrive la Williams - Recentemente ho seguito il consiglio che io stesso ho dato migliaia di volte, e ho chiesto aiuto ad un team di professionisti. Sono qui orgogliosamente e felicemente in salute: se cambi la tua mente, puoi cambiare la tua vita».La ex star, ora 37enne, aveva raccontato più volte dei suoi problemi di depressione, fino a confessare di aver pensato più volte al suicidio. «Ero arrivata al punto in cui tutto era scuro e pesante», disse in un’intervista qualche anno fa. Oggi la confessione, sui suoi profili social, nella speranza di guarire in fretta da un male troppo spesso sottovalutato. E tante colleghe, tra cui la superstar dell'R&B, non le hanno fatto mancare il loro supporto via social.