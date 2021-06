Maneskin, la Lettonia ingaggia i sosia per lo spot delle mozzarelle: la foto fa il giro del web

I Maneskin si sono lanciati alla conquista dell'Europa e i loro volti sono ormai dappertutto, anche in uno spot in Lettonia. Il Paese baltico ha però ingaggiato dei sosia dei membri della band italiana vincitrice dell'Eurovision. Nelle fattezze e nell'abbigliamento sono identici a quelli originali e pubblicizzano le mozzarelle. La notizia ha subito fatto il giro del web.

Maneskin, lo spot delle mozzarelle con i sosia

Suscita curiosità la foto dei sosia dei Maneskin. Il gruppo dei record è stato scelto proprio per promuovere il latticino fresco così importante nella cucina made in Italy. Ed ecco che nei cartelloni spuntano i sosia di Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David e Ethan Torchio. Tutti con il look ispirato dai Maneskin.

Intanto quelli veri continuano a scalare le classifiche musicali del mondo. Un enorme successo per una band italiana, ma nelle hit parade non c'è solo "Zitti e buoni", il brano che ha trionfato a Sanremo e all'Eurovision. In Gran Bretagna sta avendo successo la canzone "I wanna be your slave".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 12:59

