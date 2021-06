Maneskin, Damiano 'eroe' salva Victoria per un pelo: il video è virale

Damiano David dei Maneskin eroe per un giorno. Il frontman del gruppo ha salvato Victoria De Angelis per un pelo togliendola dalla strada e dal pericolo. La bassista, infatti, stava per essere investita perché si era intrattenuta un po' troppo sulla corsia degli scooter e delle biciclette dopo essere uscita dall'auto ad Amsterdam. Il video del salvataggio è diventato subito virale e i fan hanno riempito i social con elogi al cantante. «Abbiamo bisogno tutti di un Damiano nella nostra vita».

Leggi anche > Roma, ragazzo di 12 anni si trucca come i Maneskin: «Sono i suoi idoli». Aggredito da un gruppo di bulli: «Gay schifoso»

Maneskin, Damiano salva Victoria

La band che ha vinto l'Eurovision Song Contest e sta scalando le classifiche mondiali è in Olanda per promuovere il disco. Un video ha immortalato il momento in cui Victoria sta per essere investita da una motocicletta a tutta velocità. Ad accorgersene è solo Damiano, che interviene prontamente prendendola per un braccio e attirandola a sé. Subito dopo le lancia uno sguardo sicuro che manda i fan in visibilio.

Maneskin, Damiano salva Victoria

Il video ha fatto subito il giro del web e in molti hanno ribattezzato Damiano "Spiderman". I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro e secondo Il New York Times sarebbero pronti a conquistare il mondo. Sono entrati nella top ten dei singoli in Gran Bretagna, prima assoluta per un artista e una band italiana con il brano in inglese "I Wanna Be Your Slave".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA