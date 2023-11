Madame resta sotto indagine per la falsa vaccinazione: l'accusa è di falso ideologico per il Green Pass illegittimo

di Redazione web

La cantante Madame resta indagata per la vicenda delle false vaccinazioni Covid, in cui sono implicati la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e il marito Andrea Giacoppo che hanno chiesto il patteggiamento. Francesca Calearo, in arte Madame, e la tennista professionista Camila Giorgi, invece, non hanno chiesto alcun rito alternativo, ma intendono procedere con l'ordinario. Altre 21 persone, se rinviate a giudizio, dovranno iniziare il dibattimento in aula, scrive il Corriere della Sera.

L'inchiesta

Lo scorso luglio è stata chiusa l'inchiesta sulle false vaccinazioni Covid 19 nel Vicentino, in cui il medico e suo marito, sono considerate le menti dell’inganno, per cui la dottoresse deve rispondere di falso ideologico, corruzione e peculato, mentre il consorte l’avrebbe aiutata nel far funzionare la macchina delle false vaccinazioni.

Madame ed il falso ideologico

Nella lista degli indagati, c’è anche un altro medico, il nefrologo Erich Volker Goepel, imputato per falsità ideologica e peculato, che ha deciso di non richiedere il patteggiamento.Madame e la tennista Giorgi, sono accusate di falso ideologico, perché avrebbero ottenuto il Green pass durante l’emergenza pandemica, in modo illecito, senza averne diritto non essendosi realmente sottoposte alla vaccinazione.

Venerdì 10 Novembre 2023, 09:50

