Luciano Ligabue: da oggi la prima uscita di “77, la raccolta in vinile dei singoli di maggior successo. Il cantautore emiliano ha scoperto che i singoli che hanno fatto la sua storia musicale sono proprio 77. Il 7 numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questo progetto discografico (pubblicato da Warner Music Italy) che sarà a cadenza mensile, per celebrare i 30 anni di carriera.

Da oggi, venerdì 12 febbraio, è disponibile nei negozi la prima uscita di “77”, la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia di Luciano Ligabue: 5 album con doppio vinile + 1 album con vinile singolo per un totale di 6 uscite a cadenza mensile. La prima uscita contiene un doppio vinile rosso ed è accompagnata da un apposito box che, solo nella prima tiratura, è firmato da Ligabue (Credits foto Ray Tarantino) e che, una volta composto, servirà per raccogliere l'intera collezione dei vinili.

Ogni disco contiene 7 brani per mantenere il "gioco del 7" già presente nel disco di inediti “7” e nella raccolta “77+7”, ma anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del vinile garantiscono una migliore qualità audio.Le copertine di ogni uscita sono apribili e con grafiche appositamente create per il formato vinile.

Il 7 numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questo progetto discografico (pubblicato da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga: il disco di inediti “7” (già certificato PLATINO), acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile rosso), contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, la raccolta “77+7”, che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, oltre al disco di inediti “7”, e ora anche “77”, la versione vinile della raccolta che racchiude i 77 singoli.

“7” segna la ritrovata collaborazione tra Ligabue e Fabrizio Barbacci, insieme hanno prodotto l’album e rimasterizzato i 77 singoli che compongono la raccolta.

Questi i 7 brani che compongono il disco di inediti “7”:

1. La ragazza dei tuoi sogni

2. Mi ci pulisco il cuore

3. Si dice che

4. Un minuto fa

5. Essere umano

6. Oggi ho perso le chiavi di casa

7. Volente o nolente ft. ELISA

