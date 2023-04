Lovegang126: «Siamo noi i Cristi e i Diavoli di Roma»

di Ferruccio Gattuso

Roma vista da Trastevere, Roma paradiso e inferno a un tempo, ma soprattutto Roma da raccontare. Con un beat sotto a spingere, e il fluire di parole poetiche e senza compromessi a dire quello che va detto. E i Lovegang126 dicono tutto subito fin dalla copertina di “Cristi e Diavoli”, il primo progetto indipendente e autoprodotto che li vede coinvolti su album (in uscita domani) come crew: sette volti ombrosi che spuntano come supereroi da fumetto da una città, la loro città, dove i monumenti sfidano le fiamme. «La cover l’ha disegnata Fat Gomez - spiegano “a puntate” i sette, ed è davvero difficile dire chi dica cosa, ma anche questo è un segno del loro essere “collettivo” – graffitaro e artista di strada che ha colto appieno il senso: il disco parla di Roma e gioca sul dualismo tra bene e male, paradiso e inferno che si intrecciano, là fuori come dentro di noi. Perché alla fine siamo noi i Cristi e i Diavoli. Roma ci rappresenta: qui c’è la bellezza e la luce, lo Stato Pontificio, le chiese sacre ma anche la realtà ai margini».

Amici, LDA rompe il silenzio social ma il messaggio preoccupa i fan: «Vivo con un peso...»

Federico Salvatore, morto lo showman diventato famoso al Costanzo Show: aveva 63 anni



Tra le 18 tracce scritte da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Asp126, Ugo Borghetti, Drone126 e Nino Brown, ci sono momenti fortemente autoreferenziali, come “Doppio filo” e “Signor prefetto” («il nostro essere gruppo, sempre e comunque, quando ci troviamo per strada e quando scriviamo, quando il caos regna sovrano e viviamo di una struttura orizzontale, che però è la nostra forza») e featuring di impatto, come “Marciapiedi” con Gemitaiz e “Confini” con Tiromancino: «Con Zampaglione – spiega Franco126 – siamo amici da tempo, abbiamo alle spalle diverse cene. In una di queste è capitato che io finissi a casa sua: in 4 ore ne è uscita questa canzone. Eravamo carichissimi e Federico ci ha messo niente a trovare una melodia». Lovegang126 incontrerà i fan domani al Lovegang Store di Roma e il 25 aprile al Propaganda Tattoo Temple di Milano. Il tour prenderà il via da Catania l’1 maggio, con tappe al Mi Ami di Milano (26 maggio) e a Rock in Roma (8 giugno).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA