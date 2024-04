Lizzo dietrofront, non lascia la musica: «Ecco cosa volevo dire». Chiarito il messaggio d'addio di pochi giorni fa

di Redazione Web

«Sono un continuo bersaglio a causa del mio aspetto. Il mio personaggio viene preso di mira da persone che non mi conoscono e che mi mancano di rispetto. Ora lascio». Così Lizzo, la cantante statunitense nota per i suoi messaggi di body positivity (che promuove l'accettazione del proprio corpo in ogni sua forma), aveva chiuso il messaggio d'addio alla musica. O così sembrava. E invece ci ha ripensato. O meglio, ha ritrattato sul comunicato rilasciato qualche giorno fa.

«Quando ho detto che avrei smesso, intendevo dire che non darò più attenzione a tutta l'energia negativa che mi sento intorno a me», ha specificato la popstar. «Non rinuncerò alla gioia della mia vita, ovvero fare musica che unisce le persone. So di non essere sola. Non sono certo l’unica persona che sta sperimentando un momento in cui le voci negative sembrano essere più forti di quelle positive». E ha continuato: «Se solo potessi dare a una persona l’ispirazione o la motivazione per difendersi avrò fatto anche più di quanto avrei potuto sperare… continuerò ad andare avanti, continuerò a essere me stessa», ha concluso.

Il messaggio (che sembrava) d'addio

Lo sfogo della rapper era arrivato il 30 marzo, pochi giorni prima di una performance a New York davanti al presidente Joe Biden e agli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton. «Non ho firmato per questa merda», aveva scritto la iperpremiata cantante statunitense: «Mi sono stancata di sopportare e di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un posto migliore di come l'ho trovato. Ma comincio a pensare che il mondo non mi voglia. Sono costantemente alle prese con le bugie che vengono raccontate su di me per il mio peso e le mie opinioni. Sono un continuo bersaglio a causa del mio aspetto. Il mio personaggio viene preso di mira da persone che non mi conoscono e che mancano di rispetto al mio nome. Io lascio».

Già l'anno scorso Lizzo aveva bloccato il suo account X e minacciato di ritirarsi dopo la valanga di commenti sul suo aspetto fisico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA