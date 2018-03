Laura Pausini hostess speciale sul volo privato per presentare il nuovo disco "Fatti Sentire"

Appuntamento alle 10 del mattino all'aeroporto di Linate di Milano per la presentazione del nuovo disco di Laura Pausini "Fatti Sentire" anticipato in radio dal singolo "Non è Detto". Si avete letto bene, appuntamento in aeroporto perchè Laura ha avuto l'idea di invitarci su un volo privato diretto a Roma per farci ascoltare in anteprima la sua ultima fatica discografica.

Simpatica, diretta, semplice, si è improvvisata hostess leggendo perfettamente tutti gli annunci consueti, in verità personalizzandoli anche un pò, e si è quasi lamentata del fatto che, nonostante l'avesse anche provata, non le abbiamo permesso di indossare la divisa ufficiale della compagnia di bandiera. E' piacevolmente sincera quando ammette di essere andata contro le logiche che impone il mercato discografico decidendo e imponendo alla propria casa discografica di voler uscire adesso, in primavera e non, come di consueto, in autunno inoltrato con il nuovo disco. Il volo è volato, scusate il banalissimo gioco di parole, ma il tempo è passato velocissimo tra una battuta e l'altra della nostra Laura nazionale.

Destinazione Roma, per la precisione Circo Massimo, dove dopo un'ottima Gricia (tipico primo piatto romano) Laura ha candidamente ammesso dell'iniziale dubbio nell'accettare la proposta di fare due date in uno spazio che in precedenza ha ospitato Rolling Stones, Band Aid 2005, Venditti, la festa della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 ecc. Ebbene segnatevi queste due date 21 e 22 luglio 2018 Circo Massimo Roma. Laura Pausini è tornata, ma non voglio rovinarvi il gusto di guardarvi il video che racconta questo viaggio particolare...