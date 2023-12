Laura Pausini, lo spettatore (al suo concerto) non la sopporta e lei risponde in napoletano: «Ti ho fatto la uallera alla pizzaiuola?»

di Redazione Web

Laura Pausini ha ripreso il suo tour in giro per l'Italia e ieri, 26 dicembre, è toccato a Palasele di Eboli, in provincia di Salerno, dove ha incontrato un fan molto particolare. La cantante ama interagire con le persone che accorrono ai suoi concerti, per rendere unici quei momenti. Tra modi di dire tipicamente locali e battute intramontabili come «la tengo como todas», Laura Pausini entra nel cuore di tutti con la sua simpatia e modi di fare.

Durante la tappa a Salerno, uno dei ragazzi presenti al concerto sembrava non gradire la sua esibizione. Laura Pausini non si è fatta trovare impreparata e ha risposto "a modo".

Laura Pausini, la risposta al fan "scocciato"

Durante il concerto a Palasele di Eboli, uno dei ragazzi che partecipavano ha mostrato un certo disinteresse nell'esibizione di Laura Pausini. «Chi è che non mi sopporta? Ciro? Ti chiami Ciro? Che ti ho fatto? Non mi sopporti, Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiuola?», ha risposto la cantante suscitando le risate dei fan presenti che hanno rirpeso tutto e postato sui social.

