Kim Kardashian sta con l'ex marito Kanye West per il lancio dell'ultimo album Donda

La star della reality TV statunitense Kim Kardashian ha espresso sostegno all'ex marito Kanye West in occasione della cerimonia di lancio del suo ultimo album Donda, un mese dopo aver chiesto il divorzio. Kim e i suoi figli North, Saint, Chicago e Psalm hanno partecipato alla festa di rilascio dell'album per Donda al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Lo riporta The Indipendent .

Kanye e la ex moglie si sono vestiti con gli abiti coordinati al suo secondo evento in streaming Donda dopo che Kim è arrivata ad Atlanta da Los Angeles con i loro figli. La star di Al passo con i Kardashians si è rivolta a Twitter e ha condiviso un video della performance dal vivo di Kanye per mostrargli il suo sostegno.

Kanye ha eseguito il suo brano Love Unconditionally in cui ha supplicato Kim di «tornare» da lui. Anche Kim Kardashian era presente il 22 luglio quando Kanye ha debuttato per la prima volta con Donda prima della data di uscita iniziale del 23 luglio del suo decimo album in studio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 11:26

