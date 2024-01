Julio Iglesias fermato in aeroporto, nella valigia 42 kg di cibo: perché trasportava fragole, rucola e funghi

di Redazione web

L'inizio dell'anno non è stato tranquillo per il famoso cantante spagnolo Julio Iglesias, che ha vissuto un inatteso contrattempo quando è atterrato all'aeroporto di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Il suo bagaglio è stato confiscato dalle autorità locali e il cantante è stato detenuto in seguito a alla scoperta del suo insolito contenuto.

La valigia

Secondo quanto riportato dal programma televisivo Fiesta, la valigia di Julio Iglesias conteneva una quantità considerevole di generi alimentari, pari a circa 42 chilogrammi. All'interno del bagaglio sono stati rinvenuti una varietà di prodotti, tra cui frutta, verdura e legumi. La lista comprendeva rucola, fragole, funghi, pomodori, spinaci e lamponi. Le autorità aeroportuali hanno esaminato attentamente il cibo e successivamente hanno chiarito la situazione, considerandola un "malinteso".

Il motivo

L'episodio risale al 10 gennaio e ha generato curiosità e sorpresa tra i fan e i seguaci di Julio Iglesias.

