Jovanotti, la bella notizia da Fiorello: «Questa settimana torno a camminare senza stampelle»

di Redazione web

Fiorello, questa mattina, 23 novembre, ha chiamato Jovanotti in diretta dal glass di Viva Rai2! Erano solo le sette e trenta di mattina e il cantante stava già svolgendo i suoi esercizi di fisioterapia che lo stanno aiutando a riprendersi dall'incidente in bici a Santo Domingo che le è costato la frattura della clavicola e del femore. Jovanotti ha, poi, annunciato: «Questa settimana torno a camminare senza stampelle» e Fiorello complimentandosi ha risposto che tutto ciò che è successo faceva parte di un piano di Amadeus per il prossimo Sanremo.

La chiamata di Fiorello a Jovanotti

Durante la diretta di questa mattina, Fiorello ha deciso di chiamare un amico di vecchia data: Jovanotti. Il conduttore stava raccontando ai telespettatori che il cappello di Napoleone è stato venduto all'asta per due milioni di euro. Secondo lui, il copricapo era simile a quello indossato da Lorenzo Cherubini durante i suoi concerti. Dopo aver digitato il numero e dopo qualche squillo, ecco il cantante rispondere alla videochiamata con un sorriso: stava facendo i suoi esercizi di fisioterapia. Fiorello, quindi, gli ha chiesto come sta e Jovanotti ha risposto: «Questa settimana torno a camminare senza stampelle». Poi, ha aggiunto che spera di essere uno degli ospiti nelle puntate finali di Viva Rai2!, ovvero, a maggio.

Il piano di Amadeus

Per Fiorello, l'incidente di Jovanotti a Santo Domingo è stato architettato da Amadeus e, riprendendo un articolo de La Stampa che scrive che il cantante parteciperà a Sanremo, il conduttore dice: «Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo "Lazzaro". Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall'incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L'idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!', facendo poi l'esibizione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA