Jovanotti-Avitabile, da Castel Volturno nasce Simm' tutt'uno

Due viaggiatori della musica - Enzo Avitabile e Jovanotti - incrociano per la prima volta le loro strade nel singolo Simm' tutt'uno - uscirà oggi per Universal - che nasce dalla tappa di Castel Volturno del Jova Beach che aveva come ospite il sassofonista. Con Avitabile e Jovanotti anche I Bottari di Portico, Ackeejuice Rockers e Manu Dibango.



«Enzo è un artista che ho sempre seguito e amato dai tempi di Soul express. Quella di Castel Volturno è stata una serata memorabile. E infatti eccoci qua!» ha spiegato Jovanotti. «Lorenzo è sempre stato un ricercatore di nuovi linguaggi e forme espressive. Ha sempre creato un suo genere con uno stile personale e accogliente» conclude Avitabile. Simm' tutt'uno è liberamente ispirato a Salvamm'o Munno - titletrack dell'omonimo album di Avitabile del 2004. Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 10:04

