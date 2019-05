Jova Beach Party: tutte le date e le informazioni sul concerto più atteso dell'estate

E' uno dei concerti più attesi dell'estate 2019. Jova Beach Party, l'esibizione live di Jovanotti, è un evento pensato per essere qualcosa di diverso da un normale concerto. Anzitutto non sarà in uno stadio, in un'arena, ma all'aperto sulla spiaggia, a due passi dal mare. “E’ una visione che ho maturato lungo tutto l’arco di oltre 35 anni di musica e di performance live, partendo da una console arrivando fino all’ultimo tour” scrive Lorenzo Cherubini sul sito tridentmusic.it, società che si sta occupando dell'organizzazione.



Ecco dunque che dopo aver riempito stadi e palazzetti, il cantante romano, ha pensato ed ideato una nuova formula. “Già durante i miei ultimi show si rafforzava in me il bisogno di tenere insieme diversi linguaggi in un format unico che risultasse fluido, e allo stesso tempo sentivo che poteva esserci qualcosa in più, di diverso, e di più eccitante ancora", scrive ancora il cantante.



Ed ecco tutte le date e le tappe di JOVABEACHPARTY:



6 luglio LIGNANO SABBIADORO (Spiaggia Bell'Italia)

10 luglio RIMINI (Spiaggia Rimini Terme)

13 luglio CASTEL VOLTURNO (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach)

16 luglio LADISPOLI (Spiaggia di Torre Flavia)

20 luglio BARLETTA (Lungomare Pietro Mennea)

23 luglio OLBIA (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria)

27 luglio ALBENGA (Lungomare Cristoforo Colombo)

30 luglio VIAREGGIO (Spiaggia del Muraglione)

3 agosto LIDO DI FERMO (Lungomare Fermano)

7 agosto PRAIA A MARE (Lungomare Area Dino Beach)

10 agosto ROCCELLA JONICA (Area Natura Village Lungomare Lato Nord)

17 agosto VASTO (Lungomare Duca degli Abruzzi)

24 agosto PLAN DE CORONES (Cima 2.275m)



Jovanotti garantisce che ogni evento sarà diverso dagli altri, sia per quanto riguarda la lista degli ospiti che faranno ballare il pubblico nel corso della giornata, che lo ricordiamo, inizierà di pomeriggio alle 14, sia per quanto riguarda le attività di intrattenimento per adulti e bambini.



Il format infatti, prevede che ci siano momenti per ballare con Dj alla consolle, tra cui lo stesso Jovanotti, il concerto vero e proprio con le canzoni di Lorenzo suonate insieme alla band, e poi momenti condivisi con ospiti italiani ed internazionali.



Per aiutare gli interessati a partecipare all'evento è stata realizzata un'app per fornire tutte le informazioni necessarie ed utili per raggiungere la spiaggia. Quindi i parcheggi, le navette, i percorsi-natura e tutte le possibilità della lunga giornata on the beach, le attività speciali, il programma e gli orari delle esibizioni di ogni giornata.



Novità ulteriore di JovaBeachParty riguarda l'ingresso dei bambini. Infatti per tutti i minori di 8 anni, l'ingresso sarà gratuito se accompagnati da almeno un genitore provvisto di regolare biglietto, con un documento che attesti l'età del bambino e ne certifichi la genitorialità. Per effettuare la prenotazione dell'ingresso gratuito sarà necessario inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica (si trova sul sito tridentmusic.it), inviando copia del documento d'identità del bambino (fronte e retro) o carta d'identità elettronica (fronte e retro). I biglietti omaggio (una volta ricevuta conferma) potranno essere ritirati, il giorno stesso, sul luogo dell'evento.

