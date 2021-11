Imagine Dragons, la rock band festeggia il suo quinto album con il Mercury World Tour 2022. A Milano la tappa italiana

Un ritorno in grande stile: per celebrare l'uscita del loro quinto album, intitolato Mercury - Act 1, gli Imagine Dragons annunciano il Mercury World Tour 2022. Unica tappa italiana del tour sarà l'11 giugno 2022 a Milano, headliner degli I-Days all'Ippodromo Milano Trenno.

Dal 2010 hanno letteralmente reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario e classificandosi come unica band ad avere tre singoli certificati DIAMANTE ( Radioactive, Demons, Believer).

Uscito il 3 settembre 2021 per Virgin Records e prodotto da Rick Rubin, il nuovo album è schietto e spontaneo, si allontanan dai testi sovraccarichi di metafore del passato. Ad anticipare l'album, i singoli Follow You e Cutthroat, il primo dei quali ha segnato per la band la sua più rapida ascesa alla vetta della classifica nell’airplay delle radio Alternative. Il singolo successivo, Wreked, racconta, in una sorta di autoconfessione intima, il viaggio nel dolore sofferto dal cantante solista Dan Reynolds, a seguito della morte per cancro della cognata nel 2019. Il 28 ottobre la band ha pubblicato una nuova traccia e relativo video, ENEMY, parte della colonna sonora di Arcane, la serie TV Netflix di League of Legends che debutterà domenica 7 novembre.

I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell'App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 novembre 2021 scaricando, nella sezione Vantaggi dell'App, il coupon con il codice da utilizzare sul questo link . Per la vendita generale i biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.



Le date del tour mondiale 2022:

Mon 30 May 2022 - Prague, Czech Republic - Letnany Airport

Wed 1 Jun 2022 - Riga, Latvia - Mezaparks

Fri 3 Jun 2022 - Kiev, Ukraine - Olimpiyskyi National Sports Complex

Sun 5 Jun 2022 - Moscow, Russia - The Luzhniki Stadium

Tue 7 Jun 2022 - Saint Petersburg, Russia - Gazprom Arena Stadium

Thu 9 Jun 2022 - Bern, Switzerland – Stadion Wankdorf

Sat 11 Jun 2022 – Milan, Italy – I-Days

Tue 14 Jun 2022 - Hannover, Germany - Expo Plaza

Thu 16 Jun 2022 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Rockhal Open Air

Sun 19 Jun 2022 – Landgraaf, Netherlands – Pinkpop

Mon 27 Jun 2022 - Koengen, Norway - Bergenhus Fortress

Sat 2 July 2022 – Werchter, Belgium – Rock Werchter

Tue 5 Jul 2022 - Berlin, Germany – Waldbuhne

Thu 7 July 2022 – Madrid, Spain – Mad Cool

Sat 9 July 2022 – Lisbon, Portugal – NOS Alive

Thu 14 Jul 2022 - Mönchengladbach, Germany - Sparkassen Park

Sat 16 Jul 2022 – Paris, France – Lollapalooza Paris

