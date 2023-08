Le hit dell'estate: AVA, Fedez, Tedua e gli altri. Chi ha conquistato gli ascolti in streaming?

L'estate giunge al termine ed è tempo di primi bilanci e classifiche sulla musica che ci ha accompagnato nei mesi estivi. Spotify presenta i trend musicali della stagione. La canzone regina in Italia in base alle classifiche registrate tra il 29 maggio e il 21 agosto 2023 la canzone regina in Italia è ‘VETRI NERI’.

Dua Lipa e Romain Gravas fanno sul serio: lei lo ha presentato in famiglia

L'omaggio dei Pooh a Toto Cutugno all'Arena di Verona

Le hit dell'estate più ascoltate

Il singolo di AVA, ANNA, e Capo Plaza precede, infatti, ‘Hoe’ di Tedua con Sfera Ebbasta e ‘Disco Paradise’ di Fedez, Annalisa e Articolo 31. Ancora una volta vince la musica italiana, ormai costantemente in cima alle classifiche locali: tutti i brani in top 20, infatti, sono di artisti italiani, a eccezione di ‘Mirage’, che però oltre a AriBeatz, Ozuna e GIMS vede anche il feat.

Da sottolineare anche che rimane saldo in top 10 Lazza con ‘Cenere’, brano presentato del Festival di Sanremo 2023. Oltre a ‘Estate 2023’, su Spotify è disponibile anche ‘Songs of Summer’, con le canzoni dell’estate a livello globale.

Grafiche Ufficio Stampa – Foto Shutterstock / Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- Blackpink, il nuovo singolo ‘The Girls’ scritto e prodotto con Ryan Tedder

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA