Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta: «Per mesi ho sognato di stringerti tra le mie braccia». L'attesa e il parto in acqua

di Redazione web

Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta. Lei e il marito Matthew Koma hanno dato il benvenuto al mondo al loro bambino, Townes Meadow Bair. L'attrice e cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto commoventi ed emozionanti del momento del parto in acqua e, poi, di quando ha stretto tra le sue braccia per la prima volta il suo piccolo. Hilary ha accompagnato le immagini con una dolce didascalia che è piaciuta molto ai suoi fan.

L'annuncio di Hilary Duff

Per annunciare la nascita del suo quarto bambino, Hilary Duff ha scelto questo parole: «Townes Meadow Bair, ora sappiamo perché ci ha fatto aspettare così tanto... Stavi perfezionando quelle guance!

Sono mesi che sognavo di tenerti tra le mie braccia e gli ultimi 5 giorni aspettando di conoscerti, guardarti e annusarti sono stati momenti puri di magia. Ti amiamo tutti come se fossi sempre stato qui».

Al momento del parto in acqua, Matthew Koma era accanto a Hilary e i due si sono scambiati un tenero bacio dopo la nascita del loro bambino.

Hilary Duff mamma

Hilary Duff è mamma di quattro figli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA