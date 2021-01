La Memoria di Santa Cecilia: l'Accademia ricorda la Shoah con tre eventi gratuiti in streaming. Voci bianche, Lia Levi e il quartetto di Messiaen

L'Accademia di Santa Cecilia celebra la Giornata della Memoria - il 27 gennaio 2021 - con tre eventi gratuiti in streaming sul sito www.santacecilia.it (nell'ambito della programmazione del Comune di Roma "Memoria genera futuro")

Beautiful that way, il tema principale di Nicola Piovani scritto per la colonna sonora del film di Roberto Benigni "La vita è bella" sarà il primo evento da seguire, nell'esecuzione del Coro di Voci bianche dell’Accademia.

Il secondo link permette di ascoltare la lettura - da parte di Monica Demuru - del libro per ragazzi di Lia Levi (premio Strega Giovano 2018) "Il segreto di Isabella" (collana I Gusci, Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci, 2019). Il lbro è una riflessione sulle tristi pagine della Shoah che racconta le vicende della guerra e del primo dopoguerra attraverso lo sguardo leggero di tre ragazzine che si affacciano alla vita con l’entusiasmo della loro età.

Infine l'accesso - anch'esso gratuito - all’ascolto di "Quatuor pour la fin du temps" di Olivier Messiaen, scritto quando l’autore era prigioniero nel lager nazista di Stalag VIII-A dove il quartetto venne eseguito per la prima volta nel 1941, con lo stesso Messiaen al pianoforte, di fronte a 500 deportati.

Interpreti nella versione offerta dall’Accademia saranno le prime parti dell’Orchestra: Carlo Maria Parazzoli (violino), Gabriele Geminiani (violoncello), Alessandro Carbonare (clarinetto), accompagnati da Andrea Dindo al pianoforte. La voce narrante è quella di Sandro Cappelletto autore del volume "Görlitz Stalag VIII A - 15 gennaio 1941" (ed. Colophon, grafica Mimmo Paladino) che, tra le altre, contiene una testimonianza della Senatrice Liliana Segre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA