Gaia Gozzi ha cantato l'inno in ritardo? Ecco la verità sull'esibizione della cantante alla finale di Coppa Italia

Gaia Gozzi apre la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter all'Olimpico cantando l'Inno di Mameli. A molti telespettatori non è sfuggito però un dettaglio. La cantante ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha sbagliato l'attacco dell'inno nazionale? La prima impressione, per chi guardava la partita, è stata questa, e anche sui social c'è chi se lo chiede. La partita in diretta su Canale 5 non lascia però scampo a equivoci: ecco tutta la verità.

Gaia Gozzi all'Olimpico

La cantante ex concorrente di Amici era visibilmente emozionata. Criticata nei giorni scorsi per essere stata scelta per cantare alla finale di Coppa Italia l'Inno di Mameli, la giovane artista partiva già svantaggiata. Non tutti, infatti, conoscono la sua bravura e doti canore, e, per questa occasione, ogni errore sarebbe pesato doppio.

Il dettaglio

A molti telespettatori non è sfuggito il dettaglio che lascerebbe credere che Gaia Gozzi abbia sbagliato a cantare l'Inno. Con la banda dell'Aeronautica militare che festeggia il centenario, Gaia si può dire essere stata impeccabile. L'emozione non le ha causato errori, ma lo Stadio Olimpico che inizia a cantare prima di lei lascia sembrare che sia stata proprio la giovane Gaia a iniziare l'Inno di Mameli in ritardo. I fan dell'artista hanno però riconosciuto la sua esibizione impeccabile e si sono complimentati in diretta con una pioggia di commenti positivi sulla sua voce e bravura, sottolineando come l'emozione sia stata un plus per la ragazza.

Mercoledì 24 Maggio 2023

