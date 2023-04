Gaia Gozzi, la strana richiesta di un fan al concerto: «Calpestami». La reazione è virale

di Redazione Web

Una delle regole non scritte degli artisti che si esibiscono sul palco è quella di andare avanti qualsiasi cosa accada e di non fermarsi mai, anche quando succedono cose "strane". E, la cantante Gaia Gozzi lo sa bene. La vincitrice di Amici 19, durante il suo concerto ha vissuto un momento che è poi diventato virale su TikTok.

Per la cantante, l'inizio del tour #Almatour si è presentato con il botto. Il motivo? Gaia non riusciva più a cantare a causa di una richiesta da parte di un fan. Ma... procediamo con ordine.

La reazione di Gaia Gozzi

Durante le sue performance, Gaia Gozzi non ha mai smesso di ballare sinuosamente sul palco. Confidenza, presenza scenica, neppure una stonatura. Insomma, i concerti di Gaia sono sempre coinvolgenti per i suoi fan. E infatti, una richiesta alla cantante da parte di un fan è diventata virale. «Mad***a calpestami», ha gridato un fan.

La reazione della cantante durante il concerto non è passata inosservata. Lei, colto il messaggio provocatorio, ha avuto una reazione durante la sua performance, dettata da quella risata che non riusciva più a trattenere. Nonostante tutto, Gaia Gozzi non ha smesso di cantare per la gioia dei fan.

