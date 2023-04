«Tananai ha un flirt con una cantante di Amici (fidanzata)», lo scoop fa impazzire i fan: ecco chi è

di Redazione web

Tananai ha una nuova fidanzata? Secondo i bene informati sì. Il cantante di "Tango", sempre più famoso dopo il successo dell'ultimo Sanremo, sta vivendo un periodo d'oro. E non solo professionalmente, secondo i rumors. A raccontarlo è Dagospia che riporta come Tanani sembra sempre più vicino ad una cantante di Amici: Gaia Gozzi, con cui sarebbe nata ‘una grande simpatia’.

Amici 22, l'eliminato della sesta puntata e gli ospiti: tutte le anticipazioni

Isola dei Famosi, tra Helena Prestes e Simone Antolini contesa sul riso, poi la battuta: «Sei un leader». Ecco cosa è successo

I rumors

Dagospia parla del successo del nuovo singolo di Gaia, Estasi, prodotto da Daniele Dezi, in arte Oragn3, che è anche il fidanzato di Gaia Gozzi. Ed è stata proprio l'ex allieva di Amici a dirlo tempo fa con un post: «Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto».

Ma ecco che i rumors si fanno incalzanti e da un po’ di tempo gira la voce che ci sarebbe una grande simpatia tra lei e Tananai. Sarà una simpatia professionale che potrebbe vederli a lavoro insieme in un duetto? Anche l'esperto di gossip Amedeo Venza ha lanciato il rumor con un dettaglio più preciso, dicendo che il cantante e Gaia si frequentano.

Al Festival

Riprendendo un'intervista di Tananai a Vanity Fair, il cantante diceva del suo successo a Sanremo: «È andata bene perché sapevo a chi cantare il mio pezzo: mi figuravo Olga e Maxim, moglie e marito divisi dalla guerra in Ucraina, nonché i protagonisti del video di Tango. Nel 2022, invece, non sapevo a chi rivolgermi. E poi quest’anno, prima di salire sul palco, mi chiudevo in camerino con il coproduttore del brano Davide Simonetta e glielo cantavo a cappella guardandolo dritto negli occhi: Tango è una canzone difficile da eseguire così. Quando lui si emozionava, era il momento di uscire e replicare per tutti gli altri. Diciamo che è stato diverso dall’anno scorso».

Ma in che senso Gaia gozzi e Tananai pic.twitter.com/mR4HPsUTm8 — Alessia🥤 (@mymindandme123) April 21, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA