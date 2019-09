Francesco Zampaglione in carcere per rapina, l'amico Riccardo Sinigallia: «Spiegherà lui stesso se e quando vorrà»

Francesco Zampaglione, il fratello del cantante dei Tiromancino Federico e cantautore a sua volta, si trova attualmente in carcere per un tentativo di rapina nella filiale di una banca di Monteverde, a Roma. un momento senz'altro difficile per Zampaglione, in cui non gli manca il sostegno degli amici più sinceri. Come Riccardo Sinigallia, che con Francesco ha condiviso la via sia professionale che personale.



Il cantante e produttore musicale ha riportato in un post su Facebook le parole dedicate a Zampaglione:

«A chi mi chiede notizie, analisi, motivazioni e retroscena su Francesco Zampaglione rispondo con questo post.

E’ una delle persone più importanti e presenti nella mia vita, da quando abbiamo 18 anni.

Siamo cresciuti insieme, ci siamo visti e parlati a lungo il giorno dopo il concerto di villa Ada, in cui ci siamo ritrovati emozionatissimi sullo stesso palco dopo tanto tempo.

E’ un momento difficile e delicato, non c’è molto che che io abbia voglia di dire pubblicamente.

L’unica cosa che mi interessa ribadire è che si tratta di un artista e di una persona speciale, non solo per me, ma in assoluto.

Quindi prima di commentare superficialmente o di chiedere affannosamente rivelazioni per il gusto del pettegolezzo rifletterei e aspetterei di capire.

Mi auguro che chi avrà a che fare con lui in questi giorni difficili ci si relazioni nel modo giusto.

Sarà lui stesso a spiegare se e quando vorrà il suo punto di vista.

Io non ne ho bisogno più di tanto e lui sa benissimo quanto e in che modo io e Laura siamo con lui in questo momento. Grazie». Domenica 1 Settembre 2019, 15:45

