Eurovision 2024, le pagelle delle canzoni: Malta versione Ballando con le Stelle (4), Albania cheap (5), Grecia trash (5), Francia elegante (6)

Tutto pronto per la seconda semifinale dell'Eurovision 2024. In diretta da Malmo, sedici cantanti si esibiranno cercando di strappare un pass per l'appuntamento di sabato 11 maggio. Oltre a Malta, Albania, Grecia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Danimarca, Armenia, Lettonia, San Marino, Georgia, Belgio, Estonia, Israele, Norvegia, Paesi Bassi, si esibiranno infatti anche Francia, Spagna e Italia, non in gara perché già qualificate per la finale. Di seguito le nostre pagelle, con tutto il meglio (e anche il peggio) delle esibizioni di stasera.

Malta - Sarah Bonnici con “Loop”: 4

Ma è l’Eurovision Song Contest o Ballando con le stelle? Ad un certo punto smette proprio di cantare e comincia a ballare - bendata, tipo sadomaso - con i performer che l’accompagnano sul palco, tra capriole, sollevamenti e quant’altro. Succede anche questo alla Malmö Arena.

Albania - Besa con “Titan”: 5

La performance è spettacolare, tra le mani giganti che compaiono sullo schermo in versione quasi tridimensionale i giochi di luce. Ma la canzone sembra una versione cheap di “Snow on the Sahara” di Angunn.

Grecia - Marina Satti con “Zari”: 5

Una “danza kuduro” - ricordate la hit del portoricano Don Omar - ma in versione ballanica. L’effetto è straniante. Il risultato ultratrash.

Repubblica Ceca - Aiko con “Pedestal”: 8

Attitudine e energia punk: sul palco fa fuoco e fiamme.

Francia - Slimane con “Mon amour”: 6

Si esibisce fuori gara, perché la Francia - tra i paesi che fondarono l’Ebu insieme a Italia, Spagna, Regno Unito e Germania - è finalista di diritto. La canzone è la classica canzone francese in gara all’Eurovision. Una ballata elegante, raffinata. Lui si prende troppo sul serio in un contesto del genere.

Austria - Kaleen con “We Will Rave”: 9

Lunga coda stile Ariana Grande, body metallizzato tipo donna bionica. La canzone è una tamarrata Anni ’90 che non ha altre ambizioni se non essere considerata tale. E perciò funziona.

Danimarca - Saba con “Sand”: 7

Canta avvolta dalla nebbia, che richiama la tempesta di sabbia. Ad un certo punto il suo alter ego nel maxischermo si dissolve in un mini tornado di sabbia. La performance è più interessante della canzone in sé.

Armenia - Ladaniva con “Jako”: 4

Ricreano sul palco della Malmö Arena l’atmosfera di una sagra in un villaggetto armeno. Folcloristici.

Svizzera - Nemo con “The Code”: 7

Mischia gorgheggi da soprano lirico a versi rap. Canta indossando una gonna e un abito piumato color rosa - ha detto di essere non binario, ovvero di non riconoscersi nella tradizionale distinzione uomo/donna, e nelle interviste chiede di essere chiamato con il pronome neutro they/them, ovvero “loro” - su una pedana rotante. La canzone però funziona.

