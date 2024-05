Angelina Mango all'Eurovision, Cristiano Malgioglio promette: «Se vince mi spoglio e posto il video su Instagram»

di Redazione web

Angelina Mango è pronta per esibirsi all'Eurovision Song Contest con la sua "La Noia" e tutti gli italiani fanno il tifo per lei. La cantante vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo salirà sul palco della Malmo Arena di Malmo, Svezia, proprio questa sera e, infatti, come mostra nelle sue storie Instagram, si sta preparando per lo spettacolo insieme ai musicisti e ai ballerini che la accompagneranno. Anche Cristiano Malgioglio fa il tifo per lei e all'AdnKronos rivela: «Sono scaramantico, quello che posso dire è che il mio sogno è quello di poter assistere alla vittoria di Angelina. Questo Eurovision è sicuramente "femminile", le donne quest'anno sono le vere vincitrici non solo perché hanno delle voci pazzesche ma anche una grinta che non sentivo da tempo». Il cantautore, poi, fa anche una promessa.

Cristiano Malgioglio su Angelina Mango

«La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all'Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram». Cristiano Malgioglio, reduce dal successo di Amici dove anche quest'anno si è seduto sulla poltrona rossa in veste di giudice del talent show di Maria De Filippi, con l'Adnkronos commenta l'Eurovision 2024 in vista della finale di sabato 11 maggio a Malmö, in Svezia (la nazione vincitrice lo scorso anno grazie a 'Tattoo' di Loren), e annuncia il suo ennesimo 'spogliarello' in caso di vittoria dell'Italia.

Cristiano Malgioglio su Amici

Infine, sulla sua avventura ad Amici che lo ha portato a non poter partecipare all'Eurovision 2024 Cristiano Malgioglio sottolinea: «Nella vita bisogna fare delle scelte.

