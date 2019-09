Emma Marrone, Alba Parietti rivela: «Ti sono vicina. Ho avuto un cancro a 37 anni...»

Sabato 21 Settembre 2019, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dall'annuncio di Emma dello stop momentaneo alla musica per un problema di salute, Alba Parietti le dedica un post, raccontando di avere avuto un cancro a 37 anni.Emma hai fatto tante battaglie, rischiando di tuo, mettendoci la faccia e anche questa volta sarai un esempio di coraggio. Il coraggio di chiamare le cose che possono accadere con il nome che hanno. Il coraggio di dire che siamo in mano al destino e siamo solo esseri umani fragili e vulnerabili come tutti e tutte. Il coraggio di fare e dare coraggio, di poter dire che davanti alla malattia, alla vita alla morte, al dolore, alla gioia all’amore siamo tutti uguali.Il giorno dell’operazione arrivarono tutte le mie amiche, una "compagnia barbarica", riuscimmo persino a riderci su. Non lo dissi né ai miei genitori né a mio figlio per non spaventarli. Ho risolto senza grandi traumi. Ma la diagnosi fu atroce da sentire: cancro il suo nome era cancro, tra parentesi generato dalla degenerazione del papilloma virus».E conclude: «Molte hanno vinto, alcune no. Ma è proprio per loro che dobbiamo far sentire la nostra voce, che garantisca a tutte uguali possibilità di cure, ripeto di prevenzione e rispetto per la propria salute e dignità».