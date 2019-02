Elisa, disco di platino per "Diari Aperti"

Elisa conquista il Disco di Platino anche per l'album "Diari Aperti" (Island Records). La nuova certificazione arriva in un momento di successo per l'artista e il suo nuovo progetto discografico: già Disco di Platino il primo singolo, "Se piovesse il tuo nome" - al top della classifica Earone per 9 settimane -, prosegue in questi giorni anche la cavalcata di "Anche Fragile", il secondo brano estratto dall'album, che sta scalando le chart ed è uno dei brani più trasmessi in radio.



Cresce intanto l'attesa per la nuova tournée che partirà il prossimo 18 marzo da Firenze e ha già moltiplicato tutti i suoi appuntamenti, registrando il sold-out ancora prima della partenza in quasi tutte le sue 50 date. Per il "Diari Aperti Tour" (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono quattro le date a Roma, Torino, Firenze, Padova, cinque a Milano, tre a Trieste, Bologna e Bari, due a Brescia, Reggio Emilia, Bergamo, Cesena, Cagliari. Ecco il calendario completo:



15 marzo Latisana, Teatro Odeon

18 e 19 marzo Firenze, Teatro Verdi

21 e 22 marzo Bari, Teatro Team

24 marzo Marsala, Teatro Impero

25 marzo Catania, Teatro Metropolitan

27 e 28 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

30 e 31 marzo Napoli, Teatro Augusteo

2, 3 e 4 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi

6, 7 e 9 aprile Torino, Auditorium del Lingotto

11, 12 e 13 aprile Padova, Gran Teatro Geox

15 aprile Parma, Teatro Regio 1

16 e 17 aprile Brescia, Gran Teatro Morato

19 e 20 aprile Trieste, Teatro Politeama Rossetti

23 e 24 aprile Reggio Emilia, Teatro Valli

26 e 27 aprile Bergamo, Teatro Creberg

29 e 30 aprile Cesena, Nuovo Teatro Carisport

2, 3 e 4 maggio Bologna, Teatro Europauditorium

6 e 7 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

9 maggio Saint Vincent, Palais

11 e 12 maggio Firenze, Teatro Verdi

14 maggio Genova, Teatro Carlo Felice

17 maggio Sassari, Teatro Comunale

18 e 19 maggio Cagliari, Fiera 22 maggio Bari, Teatro Team

24 e 25 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

27 maggio Torino, Auditorium del Lingotto

28 maggio Padova, Gran Teatro Geox

30 maggio Bergamo, Teatro Creberg

31 maggio Trieste, Teatro Politeama Rossetti



