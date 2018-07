Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anima orgogliosamente latina, un singolo estivo (‘Tu y Tu’) dalla melodia travolgente e la sfida quotidiana di affrontare con attività creative l': questa è, tra musica e un canale Youtube dedicato alla disabilità del suo bimbo e a tutte le famiglie ‘guerriere’ e consapevoli.Sui principali Digital Stores e in tutte le Radio è arrivato ‘Tu y Tu’, papabile hit della giovane cantante e musicista italo-cubana Dayma candidata per far ballare e cantare l’Italia da giugno a settembre.Il brano, pubblicato dalla label ‘Melodramma L&P’ e realizzato con la produzione artistica di Massimo Telli e Luca Tomassini – quest’ultimo già noto come ukulelista dietro lo pseudonimo di Jontom - è scritto in spagnolo dalla stessa Dayma insieme all’autore cubano Lester Garcia, cantato con voce sensuale e caliente al ritmo di un ritornello semplice e sinuoso che non smette mai di girare nella testa, così come dettano le travolgenti melodie delle canzoni latine estive.‘Tu y Tu’ è una storia d’amore dall’umore cubano con luci e ombre, un caffè al mattino, una rima che bacia, una strada senza uscita, le farfalle nella pancia (‘Tu e tu e tu e tu e tu/ E tu e tu e tu non ci sei tu/Dammi la luce per veder ciò che non vedo/Per veder come mi vedo quando ci sei tu’) per un ritornello scioglilingua in spagnolo difficile da dimenticare, tra sonorità pop latine e l’indiscussa sensualità e originalità vocale di Dayma.La musica di Dayma - e non solo - sta aiutando molto suo figlio, Cristian di dieci anni. Il bimbo è affetto da autismo, ma grazie all'arte, alla musica e ai suoi bellissimi e sorprendenti disegni, riesce a comunicare con gli altri. Così Dayma attraverso una pagina Facebook e un canale Youtube,condivide gli obiettivi raggiunti attraverso la terapia familiare basata appunto sucomunicazione e condivisione.Dayma Gonzalez è il nome per esteso di questa talentuosa artista pop latina, nata a Cuba e figlia d’arte. Il padre Julio Morejon è infatti un direttore d’orchestra, la mamma Mayda Gonzalez è una cantante, nota per aver vinto nel suo Paese il Festival “Todo El Mundo Canta”.Dayma a Cuba frequenta il Conservatorio locale studiando pianoforte, flauto traverso e canto mostrando fin da piccola talento per la musica. A dodici anni si trasferisce con la madre in Italia, dove prosegue con profitto gli studi musicali. A sedici anni registra il suo primo album prodotto dal cantautore Pino D’Angiò. Nello stesso periodo vince il titolo di Miss Cinema OK. Collabora come cantante con diversi gruppi specializzati nel repertorio latino-americano, sia in studio di registrazione che dal vivo.