Damiano dei Maneskin cambia look (ancora una volta): capelli rosso fuoco. E i fan approvano: «Mai così sexy»

Damiano David appena effettua qualche cambiamento di look lo comunica subito ai suoi fan che non si perdono nulla di ciò che fa. Questa volta, il cantante dei Maneskin si è tinto i capelli di un rosso molto acceso che ha mostrato appunto con un post sul proprio profilo Instagram. Il cantante sembra piacere in tutte le salse e, infatti, ha ricevuto moltissimi complimenti dai suoi follower.

Il nuovo look di Damiano David

Accappatoio bianco, sguardo sexy e… capelli rosso fuoco. È questa la prima foto che compare ora nel profilo Instagram di Damiano David che, come al solito in modo improvviso, ha fatto sapere ai suoi fan di avere cambiato di nuovo il suo look. Negli ultimi tempi, infatti, il cantante dei Maneskin ha testato vari colori di capelli tra cui anche il biondo platino. I suoi fan, comunque, sembrano apprezzare la tinta accesa che ha scelto questa volta e il loro gradimento è confermato dalle migliaia di commenti che sono apparsi sotto il post, alcuni davvero divertenti.

I commenti dei fan

Damiano David è seguito da più di cinque milioni di follower su Instagram e, infatti, ogni qualvolta che pubblica uno scatto, ecco che i like e i commenti schizzano verso numeri altissimi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 18:26

