Damiano dei Maneskin cambia ancora look: «No more blonde». Fan perplessi, ecco cos'ha fatto

di Redazione Web

Damiano David, il frontman dei Maneskin, è oggi considerato una vera e propria icona di stile a livello internazionale. Dai completi gessati e stivali con il tacco al make-up curato nei minimi dettagli. Continuano i cambi di look a sorpresa della popstar, che continua a sbizzarrirsi: questa volta a dimostrarlo è un videoselfie pubblicato nelle sue Instagram stories. Ma di cosa si tratta?

Damiano dei Maneskin, l'ennesimo cambio di look lascia i fan senza parole: «Faccio qualcosa di stupido...»

Damiano David, la fidanzata Giorgia Soleri a Pechino Express e lui la "tradisce": «Tifo per Federica Pellegrini»

Damiano dei Maneskin su Instagram

Ad attirare le attenzioni dei fan, nelle ultime ore, è stato proprio il frontman dei Maneskin. Stando ad un video pubblicato a sorpresa nelle sue ultime Instagram stories, sembrerebbe che Damiano sia alle prese con un'altra rivoluzione nella sua acconciatura.



Damiano David si è ripreso con un tagliacapelli in mano con l'intento di rasarli: un must della Primavera 2023. Ad accompagnare il video è una didascalia: «No more blonde». Quale sarà il prossimo cambio look del cantante? L'unica cosa certa è che Damiano non ha paura di cambiare e dare un'ulteriore svolta al suo stile.

Per adesso, non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA