Modella si rasa i capelli a zero in diretta: «Li stavo perdendo tutti». La reazione dei follower

Rihan Aluan, modella e influencer, ha l'abitudine di condividere con i suoi numerosi follower video su TikTok nei quali ha confidato di lottare contro l'alopecia, ossia una calvizie indesiderata, apparsa soprattutto sulla parte superiore del cranio. Negli ultimi video, poi, la modella ha dichiarato di essere stata costretta a rasare a zero i suoi capelli perché stavano cadendo tutti.

Rihan Aluan su TikTok

La modella Rihan Aluan ha deciso di affidare alla piattaforma TikTok brevi video in cui compare in tutta la sua bellezza, la testa rasata e un sorriso luminoso accompagnato da parecchio senso dell’umorismo utile per raccontare il disturbo che la affligge, e cioè l’alopecia. La decisione di Rihan Aluan di parlarne apertamente e di farlo col sorriso è stata accolta con entusiasmo dai suoi follower.

Lei stessa, infatti, inizialmente ha tentato di mascherare la perdita dei capelli tagliando spesso i capelli e indossando cappelli e foulard. A un certo punto, però, si è stancata di nascondersi.

I commenti dei follower

Numerosissimi continuano ad essere i commenti dei follower di Rihan Aluan ai suoi video. «Grazie al tuo video sono riuscita a strappare un sorriso al mio bambino che li sta perdendo ora per via della chemio. Grazie per la tua felicità», ha scritto un utente. E ancora: «Perché è una ragazza forte e intelligente e non permette che una testa rasata le tolga la felicità. Sei bellissima».

«Ammiro il tuo sorridere , bisogna imparare da te! Sei grandissima!!!!! Grazie per far capire che spesso c’è sempre un rimedio», ha scritto un altro follower.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 13:26

