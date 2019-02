Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Questo è il particolare contest lanciato dache hanno deciso di mettere a disposizione la loro musica per quella che ritengono essere una buona causa. La coppia, professionale e nella vita, sulha lanciato un concorso per i fan: 30 anni di concerti gratis a chi sceglierà di diventare vegano e avrà poi la fortuna di essere estratto come vincitore.L'idea è nata dal personal trainer della coppia in collaborazione con "The Greenprint Project", che si occupa di promuovere stili di vita green. Non sono nuovi i due cantanti a spronare i fan alla dieta vegana, qualche anno fa avevano creato una partnership con dei prodotti vegani e da sempre sostengono l'importanza di una dieta priva di proteine animali. Apprezzeranno i fan? I due hanno già dimostrato di essere in grado di trasformare in oro tutto quello che toccano con uno spiccatissimo senso per gli affari, chissà che anche questa volta non riescano nel loro intento.