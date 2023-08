Celine Dion, la malattia peggiora: «Si ritirerà e non si esibirà mai più in pubblico». Ecco come sta

di Redazione web

Le condizioni di salute di Celine Dion continuano a peggiorare e fonti vicine a lei ribadiscono che la cantante proprio non riesce a migliorare, nonostante stia cercando di combattere con tutte le sue forze. L'artista è affetta dalla sindrome della persona rigida e, proprio a causa di questa patologia, lo scorso maggio aveva dovuto annullare tutti i concerti in programma fino al 2024. Celine aveva detto ai suoi fan che sarebbe tornata presto per loro sul palco, ma alcuni insider hanno dato notizie non positive a varie testate canadesi.

Céline Dion e le sue condizioni di salute, parla la sorella Claudette: «Le cure non stanno funzionando»

Céline Dion peggiora, annullati tutti i concerti fino al 2024: «Sono devastata, ma continuo le cure»

Celine Dion: «Ho la "sindrome della persona rigida"». Il disturbo neurologico incurabile colpisce 1 su un milione

Le condizioni di salute di Celine Dion

I sintomi più comuni di chi soffre della sindrome della persona rigida, una patologia rara neurologica, sono spasmi, dolori muscolari e crampi che provocano rigidità e cadute. Alcune fonti vicine a Celine Dion hanno riferito a Radaronline: «È così debilitata che odia uscire di casa anche solo brevemente», mentre, qualcun'altro ha detto National Enquirer: «Ha difficoltà a camminare, la sua schiena è diventata curva e gli spasmi muscolari, a volte, sono insopportabili». Anche se, la conferma di tutto ciò non è arrivata dalla portavoce della cantante, i suoi fan restano comunque molto preoccupati anche perché, dopo il messaggio che aveva lasciato ai suoi ammiratori, Celine Dion non era più comparsa in pubblico. La voce di "My Heart Will Go On" aveva scritto sui social: «Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta.

Le parole della sorella

Qualche settimana fa, la sorella di Celine Dion, Claudette aveva detto a Le Journal de Montreal: «Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante. A casa di Celine si è trasferita l'altra nostra sorella Linda che mi dice che sta lavorando sodo, sta ascoltando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara». I fan avrebbero voluto apprendere notizie più confortanti e positive che, però, almeno per il momento non sono arrivate: la cantante sta talmente male che non vuole nemmeno uscire di casa e su un palco, probabilmente, non ci tornerà mai più.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA