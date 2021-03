Caparezza fuori dal bozzolo, ecco il singolo Exuvia assaggio nel nuovo album. Dal 7 maggio 2021

Exuvia è il nuovo album di Caparezza - l'ottavo in studio - e contiene quattordici brani

scritti, composti, prodotti dal cantautore pugliese (Michele Salvemini, 47 anni, di Molfetta), mixati da Chris Lord-Alge. Disponibile dal 7 maggio 2021 (etichetta Polydor / Universal) arriva a quattro anni da "Prisoner 709".



Exuvia è il termine scientifico che descrive la vecchia pelle dell'insetto dopo la muta. Caparezza lo prende in prestito per raccontare la sua personale trasformazione artistica e umana: un disco come rito di passaggio.

«L'exuvia è come il calco perfetto dell'insetto, una specie di custodia trasparente di quello che era, simulacro di una fase ormai superata. Ho speso davvero tutte le mie energie per

poter uscire dalla mia Exuvia, ma di questo parlerò a tempo debito. Adesso preferisco farvi ascoltare la title track», che è sulle piattaforme digitali dal 31 marzo 2021. Il tour nei palasport è previsto da febbraio 2022.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA