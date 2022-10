Blink 182, arriva la reunion: «Stiamo per venire». Annunciato il nuovo singolo e una data italiana

Blink-182, la reunion è completa e l'annuncio è nel loro tipico stile. Cioè, con un video esilarante e pieno di doppi sensi. Non poteva essere altrimenti per annunciare il ritorno in formazione di Tom DeLonge, insieme all'uscita imminente di un nuovo singolo e, più avanti, di un nuovo album e di una data italiana del tour. I fan della band californiana, ovviamente, sono in estasi.

Fedez incontra Mark Hoppus dei Blink 182: «Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto»

Blink-182, la reunion: «Stiamo per venire»

«Stiamo per venire. Il tour sta per venire. L'album sta per venire. Tom sta per venire» - spiegano i Blink-182 nell'annuncio social in cui annunciano le grandi novità in arrivo - «I biglietti saranno in vendita da lunedì, la nuova canzone, Edging, uscirà venerdì». Ed il video con cui viene annunciato è imperdibile, pieno di doppi sensi fin troppo eloquenti. In perfetto stile Blink-182. I fan, non appena visto l'annuncio, sono letteralmente impazziti per le tante novità in un colpo solo, a cominciare dal ritorno, dopo quasi un decennio, di Tom DeLonge, che prenderà in formazione il posto di Matt Skiba.

Blink-182, nuovo album e tour nel 2023

Se i fan attendono venerdì prossimo per l'uscita di Edging, il nuovo singolo dei Blink-182 che anticiperà l'album in uscita nel 2023, l'attesa più spasmodica è senza dubbio per il tour del prossimo anno. In cui ci sarà anche una data italiana: il 6 ottobre 2023 all'Unipol Arena di Bologna. Ad aprire il concerto The Story So Far, gruppo pop punk statunitense. A partire da marzo 2023, e fino a febbraio 2024, i blink-182 partiranno con un tour mondiale che toccherà, per la prima volta, l'America Latina per poi passare in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Mark Hoppus: «Sarà un album diverso e fuori dagli schemi»

«Abbiamo lavorato perché quest'album fosse diverso, non è successo per caso, volevamo metterci alla prova, essere una band che non si muove solo all'interno di uno schema, passando dal punk all'hip hop, alla dance, al metal» - ha spiegato Mark Hoppus, cantante e bassista dei Blink-182 - «Chi se ne frega dei generi, non interessano più a nessuno, la gente vuole ascoltare cose eccitanti, noi vogliamo suonare cose eccitanti, e così è stato. Ci sembrava stupido restare chiusi nella nostra scatola, in un momento in cui ci sono così tante cose diverse in giro, così tanti suoni, stili, possibilità, idee. E abbiamo pensato che saremmo stati molto più felici se non avessimo fatto una sola cosa».

Vinicius e le foto con i fan: sì alle ragazze, poi caccia via un ragazzo. Il video divide TikTok https://t.co/6S1gfSz9p1 — Leggo (@leggoit) October 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA