Billie Eilish incanta Milano ma cade sul palco: continua il concerto da seduta Video

Lo spettacolo continua. Ha pensato questo la nuova enfant prodige dell'industria musicale internazionale Billie Eilish, caduta sul palco all'inizio del concerto a Milano. La cantante 17enne ha fatto un saltello di troppo durante l'esecuzione di 'Bad Guy' e si è infortunata. Un atterraggio sbagliato e la sua caviglia destra ha ceduto facendola cadere.



Stringendo i denti, Billie ha concluso la canzone e 'My Strange Addiction', per poi ritirarsi nel backstage a ricevere cure. Dopo cinque minuti, è tornata per continuare il concerto da seduta. «Mi spiace non poter dare il 100% oggi», si è scusata l'artista.







Solo un mese prima l'artista si era slogata l'altra caviglia per lo stesso motivo. «Sono devastata, arrabbiata, dispiaciuta, tutto questo per me è un incubo. Non avrei mai pensato di dover portare avanti un concerto con il tutore ma sto facendo il possibile per resistere e finirlo. Per voi, per la vostra energia e il vostro entusiasmo», ha dichiarato la star del momento che ha proseguito la performance da seduta.



Eppure nella sua prima tappa italiana ha incantato tutti i ventimila spettatori, tra cui anche Alessandra Amoroso, Marianne Mirage, Marco Materazzi Domenica 1 Settembre 2019, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA