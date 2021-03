Beyoncé, rubati vestiti e borse: bottino da un milione, ladri nei magazzini di Los Angeles

Una refurtiva da un milione di dollari ai danni di Beyoncé. Vestiti e borse di lusso sono stati saccheggiati nei tre magazzini di Los Angeles presi in affitto dalla Parkwood Entertainment, la compagnia di produzione della cantante texana. I ladri per due volte, da inizio marzo, si sono introdotti nei depositi della trentanovenne. La polizia di Los Angeles sta indagando sull'accaduto ma finora nessun arresto è stato portato a termine.

